تعليق مفاجئ للفنان راغب علامة على الانتخابات.. “ديمقراطية مزورة”‏!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

شنً الفنان راغب علامة، هجوما على الانتخابات البرلمانية المقامة في بلاده بالوقت الحالي، معلنا مقاطعته لها.

وقال في تصريحات لصحيفة “النهار” من إمارة دبي الخليجية، حيث هو موجود، اليوم الأحد، إن “الانتخابات هي انتخابات الرشوة وتبديل صناديق الاقتراع، ومثل شاهد الزور وهي ديمقراطية مزورة، في ظل هكذا نظام طائفي فاسد”.

وتابع راغب علامة مؤكدا أنه “لم يفقد الأمل في لبنان، ولكنه فقد الأمل في الطبقة السياسية، وهذا النظام الطائفي، الذي يعلم المسؤول النهب والسرقة وعدم المحاسبة وعلى التدمير، وليس على البناء والتطور والمستقبل”.

وأردف: “لم يكتف المسؤول بتدمير المستقبل، إنما دمر الماضي، ماضي أجدادنا، ماضي بلدنا الجميل”.

تأتي تصريحات راغب علامة استمرارا لتغريدة له على “تويتر”، أمس السبت، أعلن من خلال مقاطعته للانتخابات البرلمانية في لبنان، وقال إنه “سيعطي صوته في الانتخابات لرب العالمين عسى أن يُحقق كلامه، وهو كلام كل مواطن لبناني غير تابع للمنظومة التي دمرت لبنان وأبادت أحلام اللبنانيين”، وفق قوله.

وفي يوم الجمعة الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والأجنبية.

ورصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، مخالفة حصلت في جدة وتمت معالجتها من قبل وزارة الخارجية، ومخالفة ثانية في الرياض حيث رصدت عددا من خيم للمرشحين داخل حرم مركز الاقتراع.