فيديو وصور.. قصة القلادة الذهبية التي تسلمها ماكرون أثناء تنصيبه رئيساً لفرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

شهدت فرنسا، أمس السبت، مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية جديدة، زاخرة بالدلالات الرمزية في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته.

وتسلم ماكرون خلال مراسم تنصيبه، وسام جوقة الشرف الوطني أثناء تنصيبه لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، خلال مراسم متواضعة في قصر الإليزيه.

وتم خلال المراسم تقليد ماكرون، مثله مثل جميع الرؤساء، بوسام جوقة الشرف الوطني، وهو قطعة رمزية للغاية، تعتبر جوهرة الجمهورية، وترمز إلى “استمرارية الدولة”.

والوسام عبارة عن قلادة مصنوعة من الذهب الخالص تزن 952 غراما، وهي مقدمة على وسادة حمراء. مكون من 16 رابطا، كل رابط يمثل نشاطا رئيسيا للمجتمع الفرنسي، ويحتوي على حرفين في الوسط “HP”، وتعني “Honneur et patrie” أي “الشرف والوطن”.

وبعيدا عن كونه تمييزا بسيطا، فإن “قلادة وسام جوقة الشرف ليست زخرفة، ولكنها علامة على المسؤولية الكبيرة التي يحملها رئيس الجمهورية المنتخب حديثا”.

وماكرون أول رئيس يفوز بولايتين متتاليتين منذ عقدين، لكنه لم يعلن بعد عن الشخصية التي سيسند إليها منصب رئيس الوزراء في ولايته الجديدة.

وفاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية الشهر الماضي، لكنه سيحتاج إلى أغلبية في البرلمان حتى يتمكن من المضي قدماً في سياسات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً من 62 حالياً، وهو ما يعارضه اليسار واليمين على حد سواء.

قصة وسام جوقة الشرف الوطني

وخلال الثورة الفرنسية ألغيت جميع درجات الفروسية الفرنسية واستبدلت بأسلحة الشرف، حيث كانت أمنية من نابليون بونابرت والقنصل الأول إيجاد مكافأة مميزة للمدنيين والجنود عام 1802.

وأنشأ نابليون هذه الجائزة في الأصل لضمان الولاء السياسي، حيث تم استخدام التقليد كواجهة لمنح الامتيازات والهدايا والامتيازات السياسية، وجوقة الشرف تقليد روماني قدم كان يقدم في العصور القديمة، من خلال رمزيته (النسور)، وكان يعطى للضباط لكن نابليون جعل وسام جوقة الشرف منفتح على الجميع، وليس فقط الضباط، حيث عمل على مبدأ المساواة المدنية، واعتبر هذه الأوسمة بمثابة تحدى للرتب الملكية.

وفي عام 1805، تم إجراء تعديل عليها حيث تم وضع زخرفة كبيرة عبارة عن صليب على وشاح كبير ونجمة فضية مع نسر، رمز الإمبراطورية النابليونية، التي أصبحت تُعرف باسم “النسر الكبير”.