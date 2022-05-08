صورة.. رونالدو وجورجينا يكشفان اسم مولودتهما الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد نحو أسبوعين من ولادتها، أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز عن اسم ابنتهما التي رأت النور مؤخرا.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في “إنستغرام” صورا للمولودة الجديدة، معلنة تسميتها “بيلا إسميرالدا”.

وكان النجم البرتغالي قد أعلن في الـ18 من أبريل الماضي، وفاة ابنه الرضيع والتوأم لابنته خلال عملية الولادة، وكتب في منشور نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “ببالغ الأسى علينا أن نعلن عن وفاة ابننا الرضيع إنه أقسى شعور قد يشعر به الوالدان”.

وأضاف رونالدو: “إن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بأمل وسعادة.. نطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، طفلنا الصغير أنت ملاكنا سنحبك دائما”.

وأنجبت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، توأما من رونالدو، وتوفى الابن وبقيت الابنة، كما أنجبت من قبل طفلة أخرى اسمها ألانا مارتينا.

وأصبح كريستيانو رونالدو (37 عاما) أبا لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام)، وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.