“شائعات مؤسفة”.. يحيى الفخراني يعلق على خبر وفاته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعرب الفنان المصري، يحيى الفخراني، عن حزنه واستيائه الشديدين من شائعة متداولة عنه مؤخرا.‏

وقال في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية، اليوم الأحد، إنه حزين ومستاء بشدة من انتشار أنباء وفاته، التي اعتبرها “شائعات مؤسفة”.

وأكد يحيى الفخراني في رسالة إلى كل معجبيه أنه بخير وبصحة جيدة، وكل أموره طبيعية، وأن ما تم نشره هو بكل أسف مجرد شائعات مغرضة، وتوجه بالشكر لكل من سأل عنه.

وكانت نقابة الممثلين المصريين نفت، أمس السبت، شائعة وفاة يحيى الفخراني، وأوضحت أنه يقضي إجازة عيد الفطر برفقة أسرته حاليا.

وغاب يحيى الفخراني عن المنافسة في موسم دراما رمضان العام الحالي، بعد أن شارك في موسم 2021 بمسلسل “نجيب زاهي زركش”، الذي يشاركه بطولته هالة فاخر ومحمد محمود وأنوشكا.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع المعنية بأخبار الفن والمشاهير، قد تناولت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان المصري القدير يحيى الفخراني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية، تزايدا في أعداد الشائعات التي تستهدف الوسط الفني وخصوصا شائعات وفاة الفنانين والتي كانت آخرها شائعة وفاة الفنان القدير عادل إمام، والفنان أحمد بدير وغيرهما.

وكان يحيى الفخراني أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، عن عودته إلى شاشة السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم يحمل اسم “بنزو”، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج شهد رمزي.