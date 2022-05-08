كونتي: توتنهام جدير بالمنافسة على مكان بالمربع الذهبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أن فريقه يستحق أن ينافس على مكان في المربع الذهبي بدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ليفربول أمس السبت والحفاظ على فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتخلف توتنهام بنقطة واحدة عن جاره اللندني أرسنال صاحب المركز الرابع قبل أخر ثلاث جولات من الموسم لكن أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا يمكنه تعزيز تقدمه وإحكام قبضته على المركز الرابع بالفوز على ليدز يونايتد المتعثر في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي الجولة المقبلة سيلتقي توتنهام وأرسنال في مباراة ربما تحسم نتيجتها ترتيب الفريقين بدرجة كبيرة الخميس المقبل.

وقال كونتي للصحفيين “لا يزال أمامنا ثلاث مباريات وأربع مباريات أمام أرسنال.. والوضع ليس سهلا بالنسبة لنا وليس سهلا بالنسبة لأرسنال.

“نستحق البقاء في هذا السباق لأنني أعتقد أنه في نوفمبر لم يتوقع كثيرون أن يتمكن توتنهام من القتال حتى النهاية من أجل مكان في دوري الأبطال. الآن نحن في هذا السباق وعن جدارة”.

وتولى كونتي تدريب توتنهام خلفا لنونو إسبريتو سانتو العام الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز التاسع قبل أن يتحسن الأداء دفاعيا وهجوميا بشكل كبير تحت قيادته.

وأضاف كونتي “أمامنا مباراة مهمة يوم الخميس. مباراة كبيرة وهي قمة شمال لندن في مواجهة أرسنال منافسنا في هذا السباق. إنها مباراة محورية وأود السعي للحصول على نقاطها الثلاث لأنها ستكون في غاية الأهمية في حسم سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا”.