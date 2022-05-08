كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 12:50 مساءً - شارك الفنان ” محمود المهدي ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة تجمعه بزوجته الفنانة ” منة عرفة ” في الظهور الأول لهما سويا بعد أنباء عودتهما .
وظهرت منة عرفة في الصورة وهي تجلس إلى جوار محمود المهدي وتظهر خاتم زواجها .
وكتب محمود المهدي في تعليقه على الصورة : ” لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط، إن كان الوعد من البداية كذبة ” .
يذكر أن المهدي كان قد أعلن منذ أيام عن عودته إلى منة عرفة بعد انفصالهما للمرة الثانية في منشور له جاء فيه : ” الحمد لله أنا ومنة رجعنا .. ولا عزاء للحاقدين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لمنة عرفة ومحمود المهدي معا بعد عودتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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