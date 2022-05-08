الظهور الأول لمنة عرفة ومحمود المهدي معا بعد عودتهما

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 12:50 مساءً - شارك الفنان ” محمود المهدي ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة تجمعه بزوجته الفنانة ” منة عرفة ” في الظهور الأول لهما سويا بعد أنباء عودتهما .

وظهرت منة عرفة في الصورة وهي تجلس إلى جوار محمود المهدي وتظهر خاتم زواجها .

وكتب محمود المهدي في تعليقه على الصورة : ” لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط، إن كان الوعد من البداية كذبة ” .

يذكر أن المهدي كان قد أعلن منذ أيام عن عودته إلى منة عرفة بعد انفصالهما للمرة الثانية في منشور له جاء فيه : ” الحمد لله أنا ومنة رجعنا .. ولا عزاء للحاقدين ” .