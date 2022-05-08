شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رسام الكوميكس والأبطال الخارقين جورج بيريز بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي جورج بيريز، أحد أشهر فنانى "الكوميكس المصورة" والأبطال الخارقين، بعد صراع مع سرطان البنكرياس عن عمر يناهز 67 عامًا، حيث توفى جورج أمس فى منزله مع زوجته، بحسب ما نشر موقع nbcnews .

وعبرت العائلة عن حزنها، من خلال بيان عبر حساب جورج على "فيس بوك"، قالت فيه، "نحن جميعًا نحزن كثيرًا ولكن فى الوقت نفسه نحن ممتنون للغاية للفرحة التى جلبها لحياتنا.. أصبح العالم أقل حيوية اليوم بدونه، يعرف الجميع إرث جورج.. سيتم تبجيل فنه وشخصياته وقصصه لسنوات قادمة.. ستقام مراسم تأبين جورج يوم الأحد 22 مايو.. سنفتقده دائما".



جورج بيريز

فى أواخر العام الماضى، كشف بيريز أنه مصاب بسرطان البنكرياس فى المرحلة الثالثة.. وكتب فى منشور فى ديسمبر أنه مُنح 6 أشهر إلى عام ليعيش.



جورج

وقال بيريز في هذا الـ "بوست"، "لقد أعطيت خيار العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعى، ولكن بعد تقييم جميع المتغيرات وتقييم مقدار الأيام المتبقية لى من خلال زيارات الطبيب والعلاجات والإقامة فى المستشفى والتعامل مع الأمور المرهقة والمحبطة فى كثير من الأحيان وبيروقراطية النظام الطبي، اخترت أن أترك الطبيعة تأخذ مجراها وسأستمتع بأي وقت بقيت فيه على أكمل وجه ممكن مع زوجتى الجميلة منذ أكثر من 40 عامًا وعائلتي وأصدقائي ومعجبنى"



بيان عائلة جورج

قال جيم لي الناشر والمسؤول الإبداعي الرئيسى في DC فى بيان، "كان لجورج بيريز أسلوب فنى ديناميكي ومعبّر بشكل لا يصدق.. كان فنه اللوحة المثالية لرواية القصص لبعض أهم الأحداث فى تاريخ العاصمة.. في حين أنه سيفتقد بشدة، سيستمر عمله مع عدد لا يحصى من المعجبين، بالإضافة إلى كل المواهب التى تأثروا به على مر السنين"، بينما علقت "مارفل" على وفاة بيريز بمنشور جاء فيه "عائلتنا حزينة على خسارته".