شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يتحدث عن "القوي الناعمة وبناء الوعي" في ندوة بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام والتليفزيون المصرى، يقام بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم برنامج " ملتقي الشباب " مع الإعلامي خالد سعد وندوة حول استراتيجية بناء الوعي، ويتحدث خلال البرنامج والندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني بجريدة وموقع الخليج 365 جمال عبد الناصرعن "القوي الناعمة وبناء الوعي" .

الندوة تعقد بقاعة علي مبارك بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة غدا الاثنين 9 مايو الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بحضور طلبة كلية دار العلوم بالجامعة .

يذكر أن قوة الدراما دائما تكمن في الرسائل المهمة والقوية والمقنعة والتي أصبح لها تأثيرا كبيرا في الرأي العام، وهي بالمناسبة أكثر تأثيرا وأسرع وأعمق من أي مقالة أو كتاب أو خطبة ومسلسل " الاختيار " هذا العام كان يحمل رسائل طمأنينة للشعب المصري والعربي ويحدث تشكيلا للوعي الجمعي لدي الجميع ، ومن أهم رسائل هذان العملان هو التفريق بين التدين والتطرف والالتزام والتشدد وقبول الاختلاف ورفض الآخر، إضافة إلى فضح تاريخ وأجندات ونيات ومؤامرات جماعات الإسلام السياسي وتوثيق عدد من الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب انقلاب الإرادة الشعبية على حكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 والتي استهدفت قوات من الجيش والشرطة والمدنيين.