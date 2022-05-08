شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "هى" يرصد قصصا حقيقة لمحاربات السرطان وتصويره في 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية، يقدم صناع مسلسل " هي " قصص حقيقية لمحاربات السرطان في عدد من محافظات مصر من خلال دراما اجتماعية ، ومن المنتظر ان يتم التصوير بمحافظات القاهرة و الإسكندرية والاقصر .

وأوضح مخرج المسلسل أحمد محمد عبده أن ترشيح البطلات المشاركات في العمل سيكون خلال الشهر الحالي، وسيبدأ تصوير المسلسل نهاية شهر مايو ، والعمل سيكون بفورمات مصرية جديدة علي غرار الفورمات العالمية لكن بصبغة مصرية، يتم من خلالها عرض القصص الحقيقية لمحاربات السرطان بالإضافة للتطور المجتمعي والانشائي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسيتم رصد إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية مع الحالات التي يتناولها المسلسل.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩، حيث كانت تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٨ ، يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية ، ولذلك جاءت تلك المبادرة لتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.