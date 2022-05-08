منى زكي تستمتع بعطلتها الصيفية.. صورة في عرض البحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت النجمة منى زكي لمشاركة جمهورها بعض تفاصيل حياتها الخاصة، بعد فترة طويلة من الانقطاع عقب حملة الهجوم عليها بسبب مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز، وكشفت منى عن كواليس عطلتها الصيفية بنشر صورة لها من داخل قارب مطاطي في عرض البحر.

ونشرت منى الصورة عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام، وظهرت على متن القارب المطاطي، وتم اقتصاص الصورة حيث لم يظهر مرافقوها في الرحلة، علما وأن زوجها أحمد عز كشف منذ أيام قليلة عن تواجده برفقة زوجته في عطلة عيد الفطر بمشاركة النجوم عمرو يوسف وكندة علوش وجميلة عوض ومحمد علاء وتامر حبيب.

يذكر أن منى زكي تحتل المرتبة الثانية في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر ببطولة فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا وحققت حتى اللحظة 20 مليون جنيه في أسبوع عرض بفارق 10 ملايين جنيه عن زوجها النجم أحمد حلمي الذي يتصدر القائمة بفيلم “واحد تاني” مع النجمة روبي وحقق 30 مليون جنيه بنفس الوقت.

فيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.