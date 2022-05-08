بعد الهجوم على زوجته روجينا.. أشرف زكي: “دعاء الفنان أمام الكعبة لا يعيبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية حملة الهجوم على زوجته روجينا بعد إعلانها التعاقد على بطولة مسلسل جديد من أمام الكعبة، مؤكدا أن طلب الفنان التوفيق من الله ليس عيبا، وبرر ما حدث بوجود حالة ترصد بالوسط الفني.

وتجاهل أشرف زكي الحديث مباشرة عن زوجته روجينا واكتفى بوصفها ب “الفنانة” وقال في مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد على في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم: بالنسبة للفنانة التي ذهبت إلى الكعبة لتدعو الله أن يوفقها في عمل جديد، ويتم الهجوم عليها بهذا الشكل، فلا رد لي سوى حسبي الله ونعم الوكيل، ففكرة أن يذهب فنان ويدعو الله أن يوفقه في عمله هذه ليست عيبًا على الإطلاق، كل المتواجدين في الكعبة يدعون الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من هاجمها.

وأكد أشرف زكي أن هذا الهجوم المتواصل على نجوم الفن لن يهز ثقتهم في أنفسهم، وقال: الحملة المثارة ضد الوسط الفني حاليا معتادين عليها وهي نوع من الحروب الرخيصة التي فيها استفزاز لنا والحمد لله نحن نتصدى لهذا الأمر، ولن نهتز من هذا الهجوم أبدًا.

وتابع: الفنان الكبير يحيي الفخراني صحته جيدة رغم أنف كل المتربصين ومطلقي الشائعات ضده.

يذكر أن روجينا، أثارت حالة من الغضب العارم في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، وذلك بعد إقدامها على الإعلان عن مسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2023 من داخل الحرم المكي.

ونشرت روجينا مقطعا وصورا لها من أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، عبر حسابها في إنستغرام، وهي تمسك بهاتفها لتظهر بوستر لمسلسلها المقبل في شهر رمضان الذي يحمل اسم “ستهم” وعلقت على الصور قائلة: بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل ستهم رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح رائعة الكاتب ناصر عبدالرحمن للمخرج رؤوف عبدالعزيز.

وفور نشرها لهذه الصور، انهالت التعليقات هجوماً على الصور وطالبها البعض باحترام الأماكن المقدسة، والتركيز في العبادة بدلا من الترويج لأعمالها الفنية.

وردت روجينا على الهجوم بنشر صورة جديدة لها من داخل الحرم المكي وقدمت تبريرا لتصرفها قائلة: وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ،،،

ما بالك بقى لما تبدأ عملك ده وتجدد نيتك فيه وانت فى بيت ربنا بتدعيه يوفقك ويرشدك الطريق الصحيح وتستمد منه البركه وتسأله النجاح اللى أدهولك فمسلسل انحراف عن ابى هريرة رضى الله عنة عن رسول الله صل الله علية وسلم ان الله عز وجل قال( أنا عند ظن عبدي بى ان طن بى خيرا فله وان ظن شرا فله وانا يارب اظن بك النجاح فى مسلسلى الجاى ( ستهم ) دعواتكم بقى الحمد والشكر لله الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه.