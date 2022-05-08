أصالة تنعى مدربها الخاص.. “صديقي الطيّب راح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت الفنان السورية أصالة نصري مدربها الرياضي الخاص أنس أبو هاشم الذي وافته المنية بشكل مباغت.

وكتبت تعليقاً على صورة الفقيد في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “أكتر من ستّ سنين أنّوس بيدرّبني وبيهتمّ فيني وبكلّ الناس اللي بيحبهم وحتى بيعرفهم”.

وأضافت: “خبر اليوم موّتني، قتلني، صدمني مو مصدقة إنّه صديقي وأخي الطيّب خلص راح !! من أقل من شهر حاكاني وكان زعلان مني لأنّي أهملت تماريني وما عدت روح عالجيم ووعدته نرجع نتدرّب وأدخل الأولمبياد ( على سبيل الضحك)”.

وتابعت: “أنس حبيبي المدرًب الرياضي العظيم الحنون الكريم ما كنت أنا كوني حبيبتكم غايه إله ، بل كان بيهتم بجميع أنواع البشر وهالشي بالنسبة إلي مطمئن لأنّه بيدلً على صدق ونقاوة المهتمّ الحنون .. واليوم وصلني خبر إنه توفّى!! هالقمر الطيّب خلص راح وما بقى بالحياة موجود”.

واختتمت منشورها بقولها: “أنا منهارة بكتب يمكن كلمات غلط بس المهم شعوري يوصل.. أدعوا لصديقي الحبيب الله يرحمه ويعين حبايبه على هالصدمة المرعبة .. مو معقول صديقي الحنون خلص مو موجود جنبي!! يارب ساعدني”.