ماجد المصري يدافع عن مشهد الإيحاءات الجنسية في “توبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع الفنان ماجد المصري عن نفسه بعد انتقادات الجمهور حول المشهد الذي تضمن إيحاءات جنسية على لسانه ضمن أحداث مسلسل “توبة”، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي.

وقال المصري، في تصريحات صحافية إنه فوجئ بغضب الجمهور حول تلك المفردات التي جاءت خلال مشهد في مسلسل “توبة”، معلقًا: “هذه المفردات التي أغضبت الجمهور شخصية وموجودة في حياتنا، وأنا لا أرتجل على الشاشة، بل أقدم ما هو مكتوب في النص”.

وتابع: “يجب ألا ننسى أن هذه مفردات يقدمها رجل رئيس عصابة شعبي، وهذه طريقته، والناس من حقها تنتقد، فهذا رأيهم، ولا تضايقني مثل هذه الانتقادات، بل أحترمها”.

وكان المشهد الذي أغضب الجمهور في المسلسل، قد تضمن قول ماجد المصري في مكالمة هاتفية مع رحاب الجمل التي تجسد دور شقيقة أسماء أبو اليزيد خلال أحداثه: “بقولك إيه يا فلة تيجي نكسر المُلة، هستناكي عشان أتشقلب معاكي”، في إشارة منه إلى إقامة علاقة جنسية معها.

وتعرض المشهد لانتقادات عنيفة على السوشيال ميديا؛ بسبب الإيحاءات الجنسية التي احتواها المشهد، خاصة أن العمل يعرض في شهر رمضان كريم.

شارك في مسلسل “توبة” عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، حسن أبو الروس، رحاب الجمل، مروة الأزلي، مصطفى أبو سريع، عبد العزيز مخيون، عارفة عبد الرسول، انتصار، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، أحمد بكر.