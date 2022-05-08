يحيى الفخراني بأوّل رد على شائعة موته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان الكبير يحيى الفخراني في أول تعليق له على الأخبار التي تم تداولها تفيد بوفاته نتيجة تعرضه لوعكة صحية تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات.

وأعرب الفخراني في تصريحات صحافية عن استيائه الشديد من الشائعات المتداولة، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله، معلقًا: “أنا الحمدلله تمام ودي كلها إشاعات مغرضة”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها الفنان لشائعات الوفاة، إذ تعرض العديد من الفنانين لهذه الشائعات، كان آخرهم الفنان القدير عادل إمام، والفنان أحمد بدير وغيرهما.

وعلى جانب آخر، قدم يحيى الفخراني العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا هائلًا منذ عرضها، كان آخرها مسلسل “نجيب زاهي زركش”، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين.

كما تألق الفخراني في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، من تأليف بيرم التونسي، وإخراج مجدي الهواري، وشارك في المسرحية العديد من الفنانين، من بينهم إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سماء إبراهيم، وناصر سيف، وغيرهم، وحققت المسرحية نجاحاً جماهيرياً كبيراً فور عرضها.