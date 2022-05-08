كاظم الساهر يتألق بحفل العيد في الرياض ويلتقي الجمهور في جدة خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “بنش مارك” عن إتاحة تذاكر حفل الفنان العراقي كاظم الساهر المقرر إقامته يوم 12 أيار/مايو الجاري في جدة على مسرح بنش مارك مقابل رد سي مول.

وجاء الإعلان عن حفل كاظم الساهر في جدة بالتزامن مع اعتلائه مسرح أبو بكر سالم في الرياض، يوم أمس السبت في حفل العيد الذي تولت أيضًا تنظيمه شركة “بنش مارك”.

وتلقى كاظم الساهر ترحيبًا حارًا من الحضور في مسرح أبو بكر سالم الذين نهضوا من أماكنهم ووقفوا احترامًا وترحيبًا بنجمهم المفضل، واستقبلوه بتصفيق حار وحفاوة بالغة وبادلهم بدوره التحية معبرًا عن سعادته بوجوده معهم.

وقدم كاظم الساهر مجموعة من أشهر أغانيه المميزة، التي أشعل بها حماس الجمهور في الرياض، وأطربهم بإحساسه من خلالها.

يذكر أن حفلة كاظم الساهر في الرياض اختتمت برنامج حفلات عيد الفطر ٢٠٢٢ الذي حمل شعار “أحلى عيدية”، وبدأت فعالياته في 3 مايو لعدد كبير من الفنانين العرب.