روبي تغني لأوّل مرّة في تونس.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية روبي لإحياء أوّل حفل غنائي لها في تونس، وذلك يوم 28 أيار/مايو الجاري، في أحد الفنادق الكبرى في مدينة سوسة.

وأعلنت روبي عن الحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، إذ نشرت البوستر وعلّقت قائلةً: “مستنياكوا يوم 28 مايو لأول مرة في تونس.. موفينبيك سوسة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين في تونس مع منشور الحفل، إذ عبّر محبّو روبي عن حماسهم للقائها والاستمتاع بأغنياتها القديمة والأغنيات التي عادت بها منذ فترة إلى الساحة الفنية ومنها “حتة تانية” و”قلبي بلاستيك”.

يذكر أن روبي تتصدر إيرادات موسم أفلام عيد الفطر بتعاونها الأول مع النجم أحمد حلمي في فيلم “واحد تاني” الذي حقق حتى اللحظة 30 مليون جنيه، ويشاركهما البطولة سيد رجب، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، أحمد مالك، محمد التاجي، محمود حافظ، نور إيهاب، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وتحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

كما شاركت روبي في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، ببطولة مسلسل رانيا وسكينة بالمشاركة مع مي عمر في أول تعاون بينهن، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم أحمد خالد صالح ومحمد رضوان وصبا الرافعي ومراد مكرم وسليمان عيد وعمر الشناوي ونبيل نور الدين ومحمد أوتاكا وأحمد كرارة، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، واخراج شرين عادل.