شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل أحمد مظهر.. فارس السينما المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل فارس السينما الفنان الكبير أحمد مظهر، الذى رحل عن عالمنا فى 8 مايو من عام 2002 بعد حياة فنية حافلة، قدم فيها للسينما عددًا من روائعها.

أحمد مظهر ولد فى 8 أكتوبر 1917، وتخرج فى الكلية الحربية وكان من دفعته الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وشارك فى الحرب العالمية الثانية وفى حرب فلسطين عام 1948، وتولى قيادة مدرسة الفروسية.

دخل الفن من بوابة الفروسية عندما اختير ليقوم بدور فى فيلم ظهور الإسلام، لينتقل من الجيش إلى الفن محتفظًا بهيبته طوال مشواره الفنى، وكانت انطلاقته فى فيلم "رد قلبى" فأثبت موهبته، وحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، وبعدها بدأت شهرة أحمد مظهر ونجوميته.

من أشهر أدواره شخصية صلاح الدين الأيوبى، وحقق نجاحا كبيرا فى فيلم دعاء الكروان الذى رشح لتمثيل مصر فى الأوسكار، ورغم شخصيته الجادة برع أيضا فى تجسيد الأدوار الكوميدية ومنها "لصوص لكن ظرفاء" حتى رحل عن عالمنا 8 مايو عام 2002.