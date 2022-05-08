شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مساء اليوم الأحد 8 مايو عرض أولى حلقات الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجوم أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، وعدد كبير من الفنانين، ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية بالتزامن مع عرضه على التليفزيون، وذلك بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل.

ويستأنف الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح"، أحداث الأجزاء الماضية، بعدما تمكنَّت الشرطة من القبض على "عاصي الغول" و"ميريام"، فيما ادعى “شادي” أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق، بعد أن قررت "ميريام" الاعتراف بكل شيء للشرطة، ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لـ "جيهان"، ويتم قتلها في السجن فيما تتطور العلاقة من جديد بين شادي وفرح ليكشف لنا الجزء الجديد عن تفاصيل عودتهم.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” كل من: أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.