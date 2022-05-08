شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هشام فتحي: "حامل اللقب" فكرة من 4 سنوات وكتبناها فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المخرج هشام فتحي مخرج فيلم "حامل اللقب" إن اختيار مهرجان مالمو للفيلم ليعرض في ختام فعاليات الدورة الـ 12، شكل مفاجآة بالنسبة له بسبب ابعتاد المهرجانات عن عرض الأعمال الكوميدية، معتبرا أن هذا الاختيار تقدير كبير للفيلم.

وأضاف المخرج هشام فتحي، خلال لقاءه على تلفزيون الخليج 365، إن فكرة الفيلم ليست جديدة وإنما قدمت في العمل بشكل مختلف وكوميدي وفي إطار جديد.

وأوضح أن فكرة الفيلم لديه منذ 4 سنوات كان ارسلها له صديق يدعي كورولوس وتحدث مع هشام ماجد بشأنها وأعجب بها، وتم كتابة الفيلم في عامين بمشاركة هشام ماجد وايهاب بليبل.

واكمل هشام ماجد، أن فريق العمل بالكامل هم اصدقاء وكل واحد منهم كان له دور معين ولم يكن للمثل مطلق الحرية في تقديم الكوميديا ولكن لكل منهم دور محدد ومرسوم وواضح وهو ما يعطي لهم المساحة للإضافة للدور في اطارها.

وفي سياق متصل يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري برا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وحدث فى 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، وقوارير إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي (السعودية)، والنهارده يوم جميل – إخراج نيفين شلبي (مصر).

فيما يعرض المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.