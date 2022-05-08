شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد الكريم وأميمة طالب وعبادى الجوهر يتألقون فى ختام حفلات العيد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت حفلات العيد فى جدة بحفل غنائي ثلاثي، برعاية الهيئة العامة للترفيه، التي أعادت المطرب القدير على عبدالكريم على مسرح جدة، وتحديدا مسرح "بنش مارك"، وأطلت النجمة المحبوبة أميمة طالب على جمهور جدة وعبرت عن سعادتها بالغناء لأول مرة مع هذا الجمهور الذى وصفته بالرائع، واختتم الحفل ملك العود الفنان الدكتور عبادى الجوهر، وقدم مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

وأكد محمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" على أهمية رضاء الجمهور السعودي، والاهتمام بأدق التفاصيل فيما يخص التنظيم، متابعا، "سعيد جدا بهذا الحفل الثلاثي، وبتنظيم "بنش مارك" لحفل العودة للفنان علي عبدالكريم، والحفل الأول للفنانة أميمة طالب في جدة، مشيرا إلى سعادته دائما بتنظيم حفلات ملك العود عبادى الجوهر، وشكر حسنين معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الدائم والهيئة العامة للترفيه، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في المواسم القادمة.

واستمر الحفل إلى الساعة الثالثة فجرا، وغنت أميمة طالب مجموعة من أغانيها أبرزها اغنية " ليه راجع"، واعتلى بعدها الفنان القدير على عبدالكريم المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور وغنى مجموعة من أشهر أغانيه التي امتدت إلى أجيال ورددها بعده العديد من الفنانين مثل "بنلتقي" "ياراوية" "بحر الإثارة"، واختتم على عبدالكريم الحفل بأغنيته الوطنية "ديرتي دار السلام"، ليعتلي بعدها المسرح الفنان عبادي الجوهر برفقة العود، وغنى مجموعة من أغانيه "يالله بعودة" "لو تعرفين" "فيني حنين" و "قالو ترى" التي شاركه بالغناء جمهوره على نغمات اوتار العود.