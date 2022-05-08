شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين فى دار الأوبرا فى شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلين على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يومى 15 و16 شهر مايو الحالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق والذى أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والذي أحبها جمهوره.

فى البداية استقبل الجمهور خيرت بحفاوة بالغة وخلالها وجه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة، وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان، وجميع القائمين عليه، ثم روى بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من حكاياته الساحرة التى تنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، كان منها افتتاحية مصرية ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، فى هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، النوم فى العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، إلى جانب لحن أغنية امتى الزمان يسمح ياجميل لمحمد عبد الوهاب، وبعد انتهاء الحفل احتفل جمهوره بعيد ميلاده .