لن تصدق من هو الفنان الذي قال عنه الراحل حسن حسني أنه «أناني»”!!

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 05:43 صباحاً - الغيره الفنّيه تعد بين النجوم أمرًا طبيعيًا وفي نطاق المألوف والمتعارف عليه، خاصة لو كان النجمان يتنافسان في نفس المجال سواء دراما أو كوميدى وهو ما حدث بين النجمين الراحلين حسن حسني ووحيد سيف.

حيث تطرق الفنان الكبير الراحل حسن حسني إلى ذلك في حديث مع الناقد الفني طارق الشناوي واتهم بشكل مباشر الفنان وحيد سيف بالأنانية، قائلًا أنه يفضل أن يكون وحيدًا في الأحاديث ولا يسمح للآخرين بإلقاء النكات على المسرح، وكأنه يريد حسن حسني أن يكون حسن حسني وليس الشخصية التي يقدمها.

وأوضح: “تألق معي عدد كبير من النجوم الشباب في بداية مشوارهم الفني، مثلا أذكر رامز جلال في دور البطولة، بفيلم “أحلام الفتى الطائش” حيث جاء في الأيام الأولى، إلى منزلي وصرخ، حتى شاركت معه في الفيلم، حقًا كان فيلمه الأول ناجحًا، وبعد ذلك قدمت معه فيلمًا آخر، وبالرغم أنه كان أكثر انشغالًا بخطط رمضان، لكنه أصبح بعدها مثل الكوميديين الذين حققوا نجاحًا أكبر.

وعندما تحدث عن توسيع المجال لفنانين أخرين قال حسن حسني: معظم جيل الشباب مثل محمد هنيدي وهاني رمزي وأحمد السقا ومحمد سعد، يحبونني ويفضلون العمل معي لأنني أعطي الفرص والمساحة لهؤلاء، ولمن يقف أمامي.

وتابع:” على عكس وحيد سيف، حيث يعمل لنفسه فقط على خشبة المسرح، فلا ينظر لمن يقف أمامه، ويريد أن يُضحِك بأي شكل من الأشكال، حتى أنه ينبح أو يونو على خشبة المسرح، ولكن هذا لا ينفي كونه فنان له بصمات واضحة وكوميديان كبير، لكني أتحدث تحديدًا عن هذا الفصل”.

السيرة الذاتية لحسن حسني:

يُذكر أن الفنان حسن حسني ولد في في حي القلعة (15 أكتوبر 1931)، توفيت والدته وهو في السادسة تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي. لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

شارك الفنان حسن حسني فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان 2020.

وشارك حسن حسني أيضا فى آخر أفلامه عام 2019 “خيال مآتة“، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد. ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

وفاته:

توفي الفنان المصري القدير حسن حسني، في ليلة الثلاثين من شهر مايو/ ايار من العام 2020، بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة ،إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، عن عمر ناهز 88 عامًا.

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