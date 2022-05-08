زوجة “نمس باب الحارة” تخطف الأنظار في أول ظهور لها .. شاهد جمالها الذي لا يقارن!

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 05:43 صباحاً - لطالما حرص الممثل السوري مصطفى الخاني الملقب بـ”نمس بـاب الحارة” على إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام لكن تم تسريب صورة لزوجته السابقة التي أطلق عليها عدد من المتابعين والروّاد لقب “ملكة جمال”.

زوجة الفنان السوري فاجأت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، بجمالها المبهر وشكلها الودود، الذي لقى إستحسان المعجبين.

من هي زوجة مصطفى الخاني؟

وبالتعريف عن زوجة الفنان مصطفى الخاني الملقب بـ “نمس باب الحارة” فهي يارا، ابنة سياسي شهير وهو بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة .تم الطلاق بينهما بعد سنتين من الزواج، ليس لديه أولاد.

فبحسب المعلومات المنتشرة، عاشت يارا مع مصطفى لسنتين ثم خرجت أخبار عن طلاقهما إلى العلن لكن النجم نفى الأمر جملة وتفصيلاً، لتحسم الأخيرة الجدل وتعلن إنفصالهما.

لماذا انفصل مصطفى الخاني عن زوجته؟

ففي منتصف عام 2016، تناقلت وسائل الإعلام خبر انفصال الفنان مصطفى الخاني عن زوجته السيدة يارا بشار الجعفري، الذي لم يمض على زواجهما سوى عامين، الخاني رفض إعطاء أي تفاصيل عن هذا الأمر، وفضّل أن يبقى الأمر عائليًا بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام،

وبدورها امتنعت يارا عن إعطاء أي تصريح، طلاق مصطفى ويارا كان مفاجأة للوسط الفني؛ كونهما لم يظهرا أي خلاف فيما بينهما من قبل، مصادر مقربة من الخاني تحدثت لإحدى الصحف المحلية عن وجود خلاف منذ فترة فيما بينهما حاولا حله أكثر من مرة ولكن دون جدوى، ما جعلهما يأخذان قرار الانفصال بعيداً عن الإعلام.

من هو مصطفى الخاني؟

مصطفى الخاني هو ممثل سوري وُلد في مدينة حماه السورية، وهو من أصل كردي، عاش طفولته في هذه المدينة ودرس في مدارسها حتى أنهى المرحلة الثانوية، ليلتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويبدأ مشواره الفني الغني بالأعمال المتميزة، نال العديد من الجوائز في محافل عدة.

تميز بدور النمس والواوي في المسلسل الشهير “باب الحارة” ودور جحدر في مسلسل “الزير سالم”، وغيرها من الشخصيات التي تركت بصمتها على الجمهور، له عدة نشاطات في مجالات إنسانية مع جمعيات منظمات خيرية عمل معها بإخلاص لتحقيق أهداف إنسانية سامية.

أتقن أدواره وبرع في انتقائها وتمثيلها بطريقةٍ خطفت قلوب جمهوره، فلم تكن تمضي فترة قصيرة من بداية عرض مسلسلاته حتى يظهر تأثير نجاحه في الشارع، فترى الكبار والصغار في الشارع يعيدون أقوال وتصرفات الشخصية مثل دور النمس حيث ترددت تصرفاته وأقواله لفترة طويلة في الأذهان وعلى ألسنة محبي الفنان ومعجبيه.

البدايات

مصطفى الخاني الكردي الأصل من مواليد مدينة حماه. بعد أن أتم دراسته الثانوية في مدارس هذه المدينة انتقل إلى دمشق لدراسة التمثيل، حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 2001.

كانت بداية مصطفى الفنّية قبل تخرجه من المعهد حيث لعب دورًا في مسلسل “الفوارس” الشهير عام 1999.

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