شكرا لقرائتكم خبر عن "إحساس الروح" دويتو غنائى يجمع بين إيساف وآية خفاجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب إيساف في دويتو غنائى مع المطربة آية خفاجى يحمل اسم "إحساس الروح" من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد أنيس وتوزيع أحمد امين، وتنتمى إلى الأغانى الرومانسية، ومن المقرر طرحه خلال الأسبوع الحالي على عدد من القنوات الفضائية .

يذكر أن المطرب إيساف يشارك بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي وتوزيع مونتى ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل، واخراج تامر حمزة.

كما أنتهي مؤخرًا المطرب إيساف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبرى، وإخراج أحمد جيلانى.