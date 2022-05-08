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القمر والحرم المكي على موعد مع ظاهرة فلكية “مميزة” الأحد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

الحرم المكي (رويترز)

يشهد الحرم المكي اليوم الأحد ظاهرة فلكية يمكن معها تحديد اتجاه القبلة بسهولة للمناطق البعيدة عن مكة بدون استخدام أي أجهزة.

ويصل القمر للتربيع الأول مع وصول القمر إلى نقطة التعامد فوق مكة المكرمة، وذلك مع تساوي ميل القمر مع خط عرض مكة.

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، «تعتبر هذه الظاهرة إحدى الظواهر الفلكية الطبيعية لتحديد اتجاه القبلة بسهولة للمناطق البعيدة عن مكة بدون استخدام أي أجهزة، حيث يكفي التوجه نحو القمر لحظة التعامد ليكون الشخص متجهاً نحو القبلة مباشرة».

وأضاف وفقا لموقع سبق: “يحصل التعامد الساعة 6:26 مساءً بتوقيت (15:26 بالتوقيت العالمي)، وأي شخص يرى القمر في هذه اللحظة يستطيع تحديد وتصحيح القبلة، وهذا يشمل كل دول آسيا وأوروبا وأفريقيا».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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