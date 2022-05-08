ما لا تعرفه عن “دودي” زوج ياسمين صبري الأول.. طلّقها بعد ظهورها مع إسعاد يونس في “صاحبة السعادة” – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 02:43 صباحاً - تعتبر ياسمين صبري من النجمات التي يحب الجمهور متابعة أخبارها، خاصة وأنها أصبحت واحدة من أيقونات الموضة ومصدر إلهام للكثير من الفتيات، وبجانب ذلك تعتبر حياتها الشخصية مثيرة للجدل ومليئة بالتفاصيل.

فلم يكن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة هو أول أزواج الفنانة المصرية ياسمين صبري، والذي أنفصلت عنه في الأيام الأخيرة، بل أنها كانت متزوجة سابقًا في السر من أحد الرياضيين.

معلومات عن زوج ياسمين صبري الأول

وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجًا في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

ياسمين صبري وزوجها الأول “محمد” في حفل خطوبتهما – الصورة من حساب د/ أشرف صبري على فيسبوك

ياسمين صبري وزوجها الأول في حفل خطوبتهما – الصورة من حساب والدها على فيسبوك

وصفت ياسمين زوجها بأنه شخص رياضي ويحافظ على وزنه ولياقته، ولأنها طباخه ماهرة ازداد وزنه بشكل ملحوظ خلال فترة زواجهما، لكنه استطاع أن يعود للياقته بعد فترة قليلة. وأضافت أن دلعه «دودي».

إنفصال ياسمين صبري عن زوجها الأول

انفصلت ياسمين صبري عن زوجها الأول محمد بعد فترة قصيرة من إعلان خبر زواجها، ولم توضح وقتها سبب الانفصال واستمرت في تقديم أعمال فنية ناجحة. فيما أكد البعض أن ظهورها مع إسعاد يونس تسبب في طلاقها لأنه أصابهما بالحسد.

حفل زفاف ياسمين صبري

رغم إصرار ياسمين على إخفاء تفاصيل زواجها الأول وعدم الإعلان عن شكل أو هوية زوجها، قام والدها بنشر صور لها برفقته أثناء حفل الخطوبة، وأكد أنه كان شاب مميز ويمتلك كل المواصفات التي تتمناها أي أنثى.

كشف والد ياسمين صبري أن انفصالها عن زوجها جاء بشكل مفاجىء، وأكد أن السبب الأساسي في الخلافات الأخيرة بينها وبينه هو تدخل والدتها، التي طالبتها بأن تعيش حياة النجوم والمشاهير بعد النجاح الذي حققته وأقنعتها أن استمرارها في هذا الزواج سيؤثر على مشوارها الفني.

طلاق ياسمين صبري من زوجها الثاني أحمد أبو هشيمة

وانتشر في الساعات الأخيرة خبر إنفصال ياسمين صبري عن رجال الأعمال المصري وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بعد عامين من الزواج، وذلك بعدما حذفت الفنانة جميع صورها معه، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، فيما لغى الثنائي متابعة بعضهما البعض.

وجاء خبر طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة مفاجأة لجمهورهما، خاصة أن الثنائي أقاما حفل إفطار في منزلهما بنهاية رمضان، وكشفت مصادر مقربة من ياسمين صبري وأبو هشيمة، أن الطلاق تم بينهما في الإمارات بنهاية رمضان.

وكشفت ياسمين صبري في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الانفصال تم في هدوء، معربة عن أنها تكنّ كل الإحترام لزوجها السابق، وقالت: «كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء».

تحدي جديد لـ ياسمين صبري بعد الطلاق

وفي أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد الطلاق، تعاقدت الفنانة المصرية لعمل فني جديد، ومن المقرر عرضه في أحد المنصات خلال الفترة المقبلة.

ووقعت ياسمين صبري مشاركتها في «مسلسل الشادر»، للمخرج المصري سامح عبد العزيز، وتقوم بدور فتاة شعبية، ويشاركها في العمل الفني النجم أشرف عبد الباقي، ويتكون من 15 حلقة.

ياسمين صبري تتعاقد على بطولة فيلم “صقر المحروسة”

من ناحية أخرى، تعاقدت النجمة ياسمين صبري على بطولة فيلم جديد بعنوان “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام التاريخية.

كما من المقرر أن تبدأ ياسمين صبري وأحمد عز التصوير خلال شهر يوليو المقبل، الفيلم من تأليف محمود حمدان، إخراج أحمد علاء.

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممي معارك عالميين.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلم “الديزل” عام 2018 الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسني، مروي عيد، كارولين عزمي وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم “ليلة هنا وسرور”.

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