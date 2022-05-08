هاكر وراء شائعة خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عزالدين!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 02:43 صباحاً - نفت الناقدة المصرية ماجدة خير الله علاقتها بانتشار شائعة خطوبة مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة مي عز الدين عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، مؤكدة أن حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للاختراق.

وقالت ماجدة خير الله في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم : تلقيت يوم الخميس رسالة من زميلة صحفية أخبرتني أن نقابة الصحفيين نزلت أخبار خاصة بي، وقمت بدخول الموقع الذي أرسلته لي الزميلة لأكتشف أن المسؤول عنها مخترق تمكن من اختراق حسابي.

وأضافت : منذ تلك اللحظة وأنا أعيش في كابوس، لأن المخترق يواصل نشر أخبار وأرقام فنانين وكلام في منتهى الوقاحة، فقمت بالتواصل مع مباحث الإنترنت للقيام باللازم وإيقاف هذا العبث، وأنا لم يسبق لي أن تدخلت في الحياة الخاصة للفنانين.

يذكر أن شائعة ارتباط رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والنجمة مي عز الدين بدأت بعد أيام قليلة من إعلانه طلاقه من النجمة ياسمين صبري.

وظهر على حساب ماجدة خير الله اليوم منشور جديد ذكر رقم هاتف الفنانة سمية الخشاب وأنها راغبة في الزواج.