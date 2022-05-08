منصب عال جدا وخدم وحشم.. السعودية ميعاد العسيري تكشف عن شروطها للزواج مرة ثانية!

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 02:43 صباحاً - كشفت مشهورة سناب شات السعودية ميعاد العسيري عن شروطها للزواج مرة ثانية، واصفة إياها بالصعبة.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي : ” صح أنا منفصلة ولكن إذا بغيت أتزوج في يوم من الأيام لو فكرت.. مجرد تفكير.. ما راح أخذ إلا واحد منصبه عال جدا”.

وأشارت إلى سبب رغبتها في الارتباط بشخص منصبه مهم قائلة:” أبغى خدم وحشم.. ما أبغى أسوي شيء ” . وتابعت: ” طلباتي صعبة مرة مرة صعبة.. اتحداك “.

وأوضحت أنها تريد أن يوافق زوجها على كل ما تريده قائلة:” ما أبغى يقول لي لاء .. أبغى يقولي أبشري من عيوني .. حاضر .. تدللي” واختتمت قائلة :”عشان كذا لازم اختياري يكون متقن.. ضربة”.