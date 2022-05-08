فنان شهير يباغت “أحلام” بقبلة مفاجئة على الهواء.. هجوم حاد من الجمهور وردة فعل صادمه من زوجها !!

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 02:43 صباحاً - أعاد روّاد السوشيال ميديا تداول فيديو يظهر الفنان الكويتي ​عبدالله الرويشد​ وهو يقوم بإستقبال الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بحرارة، وقام بتقبيلها على كتفها، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الإجتماعي بين المتابعين، فمنهم من إعتبر الموضوع عاديًا، ومنهم من إستنكر ما قام به الرويشد.

ولم يتم ذكر زمان أو مكان الحدث الذي جمع الفنانين، ولكن يظهر الفيديو أنه قد تم إلتقاطه في حفلات “موسم الرياض” في شهر شباط.

أحلام وعبدالله الرويشد في “جلسات العاذرية”

وتفاعل كثير من المتابعين مع هذه اللقطة لأحلام والرويشد، وكانت أغلب التعليقات موجهه لزوج الاولى مبارك الهاجري ومنها: “قسم بالله قلة حياء ومسخرة”، “وهو شنو باس”، “وين مبارك”، “افا زوج احلام وينه”.

وكانت أحلام ترتدي قفطاناً أزرق اللون لاق بها وأظهر جمالها، وقام الثنائي بغناء أغنيتَي “رحلتي” و”لما قلبي” على أنغام العود الذي عزف عليه عبد الله الرويشد.

أحلام الشامسي تحيي حفلها في البحرين وتصف إطلالتها بالملكية

من ناحية أخرى، نشرت المطربة أحلام الشامسي بعض اللقطات أثناء إحياء أحدث حفلاتها في مملكة البحرين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وتألقت أحلام بإطلالة راقية من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، حيث إرتدت فستان بصيحة الأوف شولدر وباللون الشامبين، ذا أكمام طويلة ومصنوعة من التُل الناعم، ومطرز من الأسفل بالفصوص الكريستالية اللامعه، ومحدد الخصر بحزام عريض باللون الذهبي؛ ليبرز قوامها الممشوق ورشاقتها.

وتزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات كبيرة الحجم ومرصعة بالألماس، حيث ضمت أقراط تتدلى من أذنيها وكولية ملتف حول عنقها، وخاتم وإسورة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أحلام تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها تنسدل على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من، الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني الناعم.

وأبرزت أحلام الشامسي جمال عينيها بالآيشادو البني والمدمج مع البيج ولمسه من الشيمر اللامع، وإعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، ووضعت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح والمائل للنود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

وعلّقت النجمة أحلام الشامسي عبر منشورها قائلة: “إطلالة ملكية للملكيين أهلي أهل المملكة مملكة البحرين.. ودي أن الحفلة ما انتهت.. بتوحشوني”.

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