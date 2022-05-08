شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تنعى شهداء الوطن فى سيناء: لن ننساكم يا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة شيرين عبد الوهاب شهداء الوطن، الذين استشهدوا فى الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، متمنيًا الشفاء للمصابين

وكتبت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال حسابها علي "تويتر"، "‏الله يرحمكم يا أبطال لن ننساكم رحم الله شهداء الوطن، وأدعم دولتي ومؤسساتها في حربها ضد الإرهاب، تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشعبها وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، واتمني الشفاء العاجل للمصابين، اللهم احفظ مصر وشعبها".

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى، في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.