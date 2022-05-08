شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل بعد طرح "عنوان الحياة": أجهز أغنية سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى كامل في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يعمل حاليًا على تحضيرات ألبومه الجديد الذى يطرحه أغنية أغنية منفردة كل فترة على طريقة السينجل والذى انتهى من تسجيل بعض أغانى منه من كلماته وألحانه.

وأضاف أنه سعيد بردود الأفعال على طرح أولى أغانى من الألبوم ثانى أيام العيد، تحمل اسم "عنوان الحياة" مشيرًا أن باقى الأغانى تحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.