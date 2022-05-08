شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو عن المشروعات الفائزة بجوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، والتي يزيد مجموع قيمتها على 200 ألف دولار، تتوزع بين أربع فئات تنافس عليها 21 مشروعًا لأفلام عربية جديدة، وقد جاءت جوائز صندوق الدعم كما يلي:

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

لجنة التحكيم: سها عراف، أوليفر جيربيللون، فيصل بالطيور

معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام وهو إنتاج مشترك بين مصر والسويد.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي: هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي.

تطوير سيناريو وخدمات ما بعد إنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام إنتاج مشترك بين مصر، والسويد.

الموسيقار هشام جبر (مصر) خدمات موسيقى تصويرية بقيمة 15.000 دولار أمريكي: عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن؛ المنتج العربي: سوسن يوسف، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: مراد مصطفى إنتاج مشترك بين مصر، والسويد.

خدمات ما قبل الإنتاج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: حشيشستان؛ المنتج العربي: ميس سلمان، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: سعيد زاغة.

الهيئة الملكية للأفلام (الأردن) معدات تصوير تستخدم داخل الأردن بقيمة 10.000 دولار أمريكي: هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي.

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة

لجنة التحكيم: ندى دوماني، ساشا فولشر، رامي عبد الرازق

معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي: نساء حياتي؛ المنتج العربي: سمير، المنتج السويدي: لويز أبيرج، إخراج: زهراء غندور.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي: برزخ؛ المنتج: ميليسا ليندجرين، إخراج: لينا سنجاب .

استشارات بيئية بقيمة 10.000 دولار أمريكي: خارج المكان؛ المنتجان: مانولو دياز رامو، بياتريس بورباجير جارثيا، إخراج: محمد المجدلاوي.

فئة تطوير الأفلام القصيرة

لجنة التحكيم: نضال قيقة، يوهان سيمونسن، فاطمة البنوي

فيلم آي سكونه (السويد) جائزة مالية بقيمة 30.000 كرون سويدي: رياح الخماسين؛ المنتج العربي: أمجد أبو العلاء، المنتج الشمالي: توماس برينان، إخراج: محمود عاصي ، وهو عمل إنتاج مشترك بين مصر، السويد، السودان.

فيلم سينترم سيد (السويد) خدمات تطوير سيناريو وإشراف إنتاجي بقيمة 20.000 كرون سويدي: سليق؛ المنتج العربي: مريم خيّاط، المنتج الشمالي: كلارا ليفاين، إخراج: أفنان باويان.

فئة المشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج

خدمات ألوان بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي

خدمات ترويج إعلاني بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب

خدمات شريط صوت بقيمة 15.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب

خدمات ما بعد الإنتاج مؤثرات خاصة بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب

خدمات براندنج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي

جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال

جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: صيف في بجعد؛ المنتج: محمد نظيف، إخراج: عمر مولدويرا

جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال

خدمات دعاية وترويج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال

خدمات تلوين بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب

خدمات تصميم صوت بقيمة 5.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي.