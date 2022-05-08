شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر
فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة
لجنة التحكيم: سها عراف، أوليفر جيربيللون، فيصل بالطيور
معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام وهو إنتاج مشترك بين مصر والسويد.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي: هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي.
تطوير سيناريو وخدمات ما بعد إنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: فادي عطالله، إخراج: محمد صيام إنتاج مشترك بين مصر، والسويد.
الموسيقار هشام جبر (مصر) خدمات موسيقى تصويرية بقيمة 15.000 دولار أمريكي: عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن؛ المنتج العربي: سوسن يوسف، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: مراد مصطفى إنتاج مشترك بين مصر، والسويد.
خدمات ما قبل الإنتاج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: حشيشستان؛ المنتج العربي: ميس سلمان، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: سعيد زاغة.
الهيئة الملكية للأفلام (الأردن) معدات تصوير تستخدم داخل الأردن بقيمة 10.000 دولار أمريكي: هديل؛ المنتج العربي: مي عودة، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: آلاء القيسي.
فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة
لجنة التحكيم: ندى دوماني، ساشا فولشر، رامي عبد الرازق
معهد الفيلم السويدي (السويد) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي: نساء حياتي؛ المنتج العربي: سمير، المنتج السويدي: لويز أبيرج، إخراج: زهراء غندور.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي: برزخ؛ المنتج: ميليسا ليندجرين، إخراج: لينا سنجاب .
استشارات بيئية بقيمة 10.000 دولار أمريكي: خارج المكان؛ المنتجان: مانولو دياز رامو، بياتريس بورباجير جارثيا، إخراج: محمد المجدلاوي.
فئة تطوير الأفلام القصيرة
لجنة التحكيم: نضال قيقة، يوهان سيمونسن، فاطمة البنوي
فيلم آي سكونه (السويد) جائزة مالية بقيمة 30.000 كرون سويدي: رياح الخماسين؛ المنتج العربي: أمجد أبو العلاء، المنتج الشمالي: توماس برينان، إخراج: محمود عاصي ، وهو عمل إنتاج مشترك بين مصر، السويد، السودان.
فيلم سينترم سيد (السويد) خدمات تطوير سيناريو وإشراف إنتاجي بقيمة 20.000 كرون سويدي: سليق؛ المنتج العربي: مريم خيّاط، المنتج الشمالي: كلارا ليفاين، إخراج: أفنان باويان.
فئة المشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج
خدمات ألوان بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي
خدمات ترويج إعلاني بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب
خدمات شريط صوت بقيمة 15.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب
خدمات ما بعد الإنتاج مؤثرات خاصة بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب
خدمات براندنج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي
جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال
جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: صيف في بجعد؛ المنتج: محمد نظيف، إخراج: عمر مولدويرا
جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال
خدمات دعاية وترويج بقيمة 10.000 دولار أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العلاء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال
خدمات تلوين بقيمة 10.000 دولار أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب
خدمات تصميم صوت بقيمة 5.000 دولار أمريكي: ثلاثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوسف سروجي.