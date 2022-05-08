شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية فيديوهات فضحت أكاذيب الجماعة وكشفها مسلسل الاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا تلو الآخر يثبت الجزء الثالث من "مسلسل الاختيار - القرار" نجاحه بصورة كبيرة لا برفع مستوى الوعي فحسب، وإنما أيضًا لما تضمنه من عوامل عديدة أسهمت في هذا النجاح ولم يغفلها القائمون عليه، من نسق درامي مميز، ونجوم من العيار الثقيل اجتمعوا خلال العمل ليحققوا المعادلة الصعبة في إنجاح العمل.

وقد نجح صناع المسلسل في كل حلقة من فضح أكاذيب الجماعة عبر فيديوهات تم الكشف عنها للمرة الأولى حتي باتت بمثابة وسيلة تتطرق لأخطر فترة مرت عليها مصر بتاريخها الحديث، وكيف كانت تدار من قبل عدد من الأشخاص ممن حاولوا تيسير الأمور وفقاً لأهواءهم ومصالحهم فقط بدون اكتراث لأى مصلحة خاصة بالدولة.

واختيار عرض الفيديوهات في نهاية كل حلقة، كان بمثابة فرس رهان للقائمين على العمل ممن نجحوا في جعل المشاهد ينتظر حتي نهاية الحلقات لرؤية كل يوم تفنيد لأكاذيب جديدة على لسان خيرت الشاطر أو بديع، حينما تطرقوا لأمور ونوايا دوماً ما حاولوا تنفيذها على أرض الواقع.

ولعل أبرز مثال على ذلك تلويح الراحل محمد مرسى للمشير طنطاوي في وجود الفريق عبد الفتاح السيسى وقتها بأن البلاد ستقع في خطر شديد، حالة نجاح شفيق.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.