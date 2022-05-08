شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: السينما الأردنية في تطور كبير وفيلم الحارة ينقل صورة للواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الأردني منذر رياحنة لـ"الخليج 365"، خلال حضوره فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بفيلمه "الحارة"، إن مشاركة الفيلم في مهرجان مالمو أمر غاية في الأهمية وأنه يعتبر الفيلم واحد من اولاده، لأنه العمل الأول له في المهرجانات العالمية.

وأشار منذر رياحنة، خلال لقائه مع الزميل علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365، إلى أنه سعيد بانتشار الفيلم على مستوى المهرجانات؛ لأنه ينقل صورة حقيقة وواقع متمنية أن يرى العالم كله الفيلم، مضيفة أن السينما الأردنية في تطور كبير.

وفي سياق متصل من المقرر أن يقدم المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.