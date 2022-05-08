الأهلي يتجاوز وفاق سطيف برباعية ويضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

واصل الأهلي المصري مشواره في البطولة القارية، حيث وضع الفريق الأحمر قدمه في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه الكبيرة على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 30، قبل أن يضيف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 72، واختتم بيرسي تاو رباعية الفريق في الدقيقة 90.

المباراة شهدت قيام الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بطرد أمير قراوي، لاعب وفاق سطيف، في الدقيقة 35، بعد تدخله العنيف ضد حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول.

ويلتقي الفريقان مساء السبت القادم في الجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر المتأهل الفائز من مواجهة الوداد وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان الوداد قد فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو 3-1، في ذهاب نصف النهائي، ليقترب هو الآخر من حجز مقعده في المباراة النهائية.