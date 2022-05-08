برشلونة يضمن مقعده في أبطال أوروبا بهدف قاتل في بيتيس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

ضمن برشلونة المشاركة بشكل رسمي في دوري أبطال أوروبا عقب فوزه القاتل 2-1 على مضيفه ريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ريال بيتيس استضاف برشلونة، في مباراة جمعت بين الفريقين، مساء السبت، وذلك على ملعب “بينتو فيامارين” ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإسباني.

تقدم برشلونة في الدقيقة 76 عبر نجمه العائد من الإصابة أنسو فاتي، لكن الفريق الكتالوني تلقى صدمة باستقباله هدف التعادل بواسطة مارك بارترا بالدقيقة 79.

وقبل النهاية، نجح برشلونة في خطف الفوز وبطاقة التأهل لدوري الأبطال، بهدف قاتل سجله جوردي ألبا، وسط فرحة عارمة بين لاعبي الفريق.

وبتلك النتيجة، استقر برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق 5 نقاط عن إشبيلية الثالث.

على الجانب الآخر، تلقت آمال بيتيس في المشاركة بدوري الأبطال ضربة قوية، حيث تواجد خامسا بواقع 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

– ريال مدريد – 81 نقطة

– برشلونة – 69 نقطة

– إشبيلية – 64 نقطة

-أتلتيكو مدريد – 61 نقطة

-ريال بيتيس – 58 نقطة