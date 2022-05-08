نانت بطلاً لكأس فرنسا بعد الفوز على نيس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أحرز نانت لقب كأس فرنسا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على نيس اليوم السبت بفضل ركلة جزاء من لودوفيتش بلاس.

وهز بلاس الشباك من ركلة جزاء بعد دقيقتين من الاستراحة ليحصد نانت لقب كأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه.

ووصل فريقا نيس ونانت المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا بعد أن أقصى الأول منافسه فيرساي في الدور نصف النهائي، في وقت تفوّق الثاني على منافسه موناكو بركلات الترجيح (4 – 2)، ليُحاول الفريقان تعويض الموسم المُخيب محلياً عبر رفع اللقب.

وتمكن نانت من تحقيق لقبه الرابع في المسابقة، إذ سبق أن حققه في سنوات 1979 و1999 و2000، بينما حلّ وصيفاً في 5 مرات سابقاً (1966، 1970، 1973، 1983 و1993)، ويحتل نانت المركز التاسع في الدوري الفرنسي، بينما يحتل نيس المركز الخامس.

وهذه المرة الأولى التي لا يكون فيها فريق باريس سان جيرمان طرفاً في المباراة النهائية خلال المواسم السبعة الأخيرة، إذ تُوج في نسخات 2015، 2016، 2018، 2020 و2021، بينما خسر نسخة واحدة في عام 2019 فقط.