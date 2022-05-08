ليفربول يتعرض لضربة قوية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تعرضت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة بعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير في مباراة متكافئة في ملعب أنفيلد اليوم السبت.

وتقدم ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 83 نقطة من 35 مباراة وبفارق هدف واحد عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 34 مباراة وسيواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وتقدم سون هيونج-مين بهدف لتوتنهام في الدقيقة 56، قبل أن يدرك لويس دياز التعادل بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 74.

وسيطر ليفربول على الكرة طويلا، ولجأ توتنهام إلى الدفاع المتكتل وشن هجمات مرتدة خطيرة، وصعق سون أصحاب الأرض بعدما قابل تمريرة عرضية من رايان سيسينيون من الجانب الأيسر وسجل من مدى قريب.

وبدا أن توتنهام قادر على الحفاظ على الفوز والتقدم إلى المركز الرابع، لكن دياز استحوذ على الكرة خارج منطقة الجزاء وتوغل إلى داخل الملعب وسدد كرة أبدلت اتجاهها ودخلت مرمى الحارس هوجو لوريس.

وبقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال رابع الترتيب الذي يستضيف ليدز يونايتد يوم الأحد.