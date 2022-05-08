شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد من مهرجان مالمو: "حامل اللقب" يتميز بعمق التناول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هشام ماجد لـ"الخليج 365" خلال تواجده بمهرجان مالمو للسينما العربية لحضور عرض فيلمه حامل اللقب، إنه سعيد بأن المهرجان اختار الفيلم ليعرض في ختام الفاعليات خاصة أنه لم نعتد علي أن تعرض المهرجانات العربية أفلام كوميدية.

وأشار هشام ماجد إلى أن الفيلم ليس مجرد فيلم للضحك ولكن به مجهود كبير، موضحًا أن فريق الفيلم دائمًا ما كان يبحث عن الفكرة الجيدة وإذا تحتمل تلك الفكرة أن تناقش قضية فهو أمر جيد، أما إذا كانت لا تتحمل والعمل للضحك فقط هو أمر جيد أيضا، ولكن في فيلم حامل اللقب حرصنا علي تقديم الحياة بين الرجل والمرأة وكيفية المشاركة بينهما في هموم الحياة بشكل كوميدي خاصة مع نقل مسئولية الحمل إلى الرجل.

وعن التحضير لشخصية "يايا" أو يحيي زهران لاعب الكرة بالفيلم، قال هشام ماجد، إنه خسر من وزنه حوالي 7 كيلو ليصبح جسده يشبه جسد لاعبي كرة القدم، وتدرب علي لعب الكرة، مشيرا إلى أنه عاد لوزنه مرة أخري بعد انتهاء تصوير الفيلم.

وعن فريق العمل والذي يضم محمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودينا الشربيني كل واحد منهم يضحك الجمهور من منطقته الخاصة، مؤكدا أن أجواء التصوير كانت تشبه أجواء الاحتفال بعيد ميلاد صديق، مضيفا أن كل واحد من فريق العمل شكل إضافة كبيرة للفيلم.

وأكمل هشام ماجد خلال لقاءه علي تلفزيون الخليج 365، أن شكل بطن الحمل التي ظهر بها في الفيلم كانت متعبة ومرهقة له خاصة وأن التصوير كان في شهر أغسطس بالصيف ولكنه أمر قادر علي تحمله، وأشار هشام ماجد إلى أنه يتنظر عرض فيلم تسليم أهالي وهو آخر أعمال النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ويشارك فيه بيومي فؤاد وأوتاكا، إضافة إلي انتظاره أيضا لعرض فيلم بضع ساعات في يوما ما وهو فيلم رومانسي ومميز يضم قصص كثيرة من تأليف الروائي محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج السبكي.