شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعى شهداء الوطن فى غرب سيناء ويتمنى الشفاء للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم عمرو دياب، شهداء الوطن، الذين استشهدوا فى الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، متمنيًا الشفاء للمصابين.

وكتب عمرو دياب على حسابه على فيس بوك: "رحم الله شهداء الوطن وألهم أهلهم الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



عمرو دياب

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى، في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.