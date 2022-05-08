شكرا لقرائتكم خبر عن "مغامرات كوكو" فيلم جديد لـ خالد الصاوى وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى كل من الفنان خالد الصاوى وبيومى فؤاد من تصوير عدد من مشاهد فيلمهما الجديد الذى يحمل اسم "مغامرات كوكو" داخل أحد استوديوهات ضواحي الجيزة، وهو من سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

الفيلم كوميدي تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل احد مستشفيات الطب البيطرى.

"مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، اوس اوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإخراج إسماعيل فاروق.

وطرح مؤخرًا للفنان خالد الصاوى فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.