شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ينعي شهداء الوطن في حادث غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة، شهداء الواجب فى حادث غرب سيناء، في بيان، جاء فيه إن هؤلاء الجنود البواسل استشهدوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن على أيدي الإثم والإرهاب الذي يسعى إلى النيل من أمن واستقرار مصر ومحاولة زعزعة أمن واستقرار التنمية التي تشهدها مصر، في ظل قيادة رشيدة وجيش قادر على حماية ربوع الوطن ودحر الإرهاب.

وقدم الفنان هاني شاكر العزاء للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهداء الوطن الأبرار، تغمدهم الله برحمته وغفرانه، واختتم بيانه قائلا: تحيا مصر وطن آمن مستقر.