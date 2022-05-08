شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان مالمو للسينما العربية، في دورته الـ12، حفل توقيع بمكتبة مالمو، لكتاب إنجمار برجمان للناقد الكبير إبراهيم العريس، تحت عنوان إنجمار برجمان عالمه، حياته، وأعماله بعيني ناقد سينمائي عربي وأدار ندوة توقيع الكتاب الناقد أحمد شوقي.

وقال إبراهيم العريس، إن العرب ليس لديهم اهتمام بثقافة البلدان التي تستضيف مهرجاناتهم، مؤكدًا أن رئيس مهرجان مالمو محمد قبلاوي مندمج جدا في مالمو، وهو ما شجعه علي الاتفاق معه علي تقديم كتاب عن برجمان للتعريف بثقافة واحد من أهم مشاهير السويد.

وأضاف إبراهيم العريس، أن الكتاب كتب بلغة بسيطة تصلح سواء للعرب أو المقيمين، وهو أقل ما يقدم لبلد تستضيف مهرجان مالمو للسينما العربية، ويعتبره هدية بسيطة لشعب وحضارة السويد.

وأشار إبراهيم العريس، إلى أن الكتاب ببساطة يتناول أعماله في شكل روائي ويسهل علي مشاهدي أفلامه فهم كيف ينظر للمرأة وكيف يرى الخطيئة.

وحضر التوقيع رئيس مهرجان مالمو والفنان جمال سليمان عضو لجنة تحكيم مهرجان مالمو وعدد من الكتاب والنقاد والصحفيين المصريين والعرب.

يذكر أن إنجمار برجمان مخرج سينمائى سويدى ولد عام 1918 وتوفى عام 2007، ومعظم أعماله تناول فيها حقيقة المشاعر بين الزوجين والخوف من الآخر والواقع ومن أشهرها "لعبة الصيف".



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس

حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس



حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس حفل توقيع كتاب إنجمار برجمان في مهرجان مالمو للناقد إبراهيم العريس