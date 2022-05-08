شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس لـ الخليج 365: منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج المصري أمير رمسيس خلال تواجده بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 12، إنه لا يستطيع سينمائي عربي أن يتجاهل قوة مهرجان مالمو ومكانته الكبيرة في أوروبا، مؤكدا أنه متابع للمهرجان منذ عام 2013، وقت أن فاز فيلمه عن يهود مصر في المهرجان، ولمس مدي قدرة المهرجان على أن يكون ملتقي كبير لصناع السينما العربية.



امير رمسيس

وعن توليه منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي، قال أمير رمسيس لليوم السابع، إنها مسئولية كبيرة ومضاعفة وذلك بسبب ضيق الوقت وهو تحدي كبير.

وأشار رمسيس إلى أن مهرجان القاهرة نجح في اول تحدي وهو موعد المهرجان خاصة في ظل انطلاق عدد كبير من المهرجان السينمائية في النص الثاني من العام بعد شهر يونيو، إضافة إلى كأس العالم ومؤتمر المناخ في مصر وارتباطات دار الأوبرا، مؤكدا أن التوقيت ليس مثالي ولكنه الافضل، مضيفا أن هناك استحداث لجائزة جديدة ومختلفة.

واستكمل أمير رمسيس حديثه بأن هناك تطوير لأيام القاهرة للصناعة ، وأن المهرجان يجاول تقديم شكل جديد للورش ويكمل ما حققه المهرجان في الدورات السابقة من نجاح.

وعن الأفلام المشاركة في القاهرة، قال أمير رمسيس، إن المهرجان استقطب بالفعل عدد منن الأفلام المتميزة، إضافة إلى استقطاب أفلام ستعرض في مهرجان كان وسيعلن عنها بعد ختام فعاليات مهرجان كان.