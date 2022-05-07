أول منشور لـ مي عز الدين بعد أنباء ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين، مقطع فيديو جديدة يضم عدة لقطات من دورها في مسلسل “جزيرة غمام” والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2022 المنصرم، وقدمت فيه شخصية “العايقة”.

وشاركت مي عز الدين المقطع عبر حسابها في موقع “إنستجرام”، مرفقًا بأغنية “وحدانية” للفنانة المصرية أنغام، وتضم تلك الأغنية بين كلماتها كلمة “العايقة”.

ويعتبر هذا المنشور هو الأوّل لمي عز الدين بعد أنباء ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي انفصل مؤخرًا عن زوجته السابقة الممثلة المصرية ياسمين صبري.