هذا ما حققه فيلم “العنكبوت” في أسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكن فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا ومنى زكي، من تحقيق إيرادات وصلت إلى 2 مليون و450 ألفًا و375 جنيهًا يوم أمس الجمعة.

فيما تمكن الفيلم من تحقيق إجمالًا أكثر من 20 مليون جنيه على مدار 6 أيام فقط من طرحه، ويُعيد الفيلم الثنائي السقا ومنى زكي إلى العمل معًا بعد غياب دام 7 سنوات كاملة، عن آخر عمل شاركا فيه، وهو “من 30 سنة”.

وفيلم “العنكبوت” يأتي من بطولة الفنان أحمد السقا منى زكي، وظافر عابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعود الثنائي أحمد السقا ومنى زكي للتعاون مرة أخرى في السينما، في عمل تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة التي تمر بأحد رجال المافيا الذي يدخل في أزمات بسبب تصرفات شقيقه ظافر عابدين غير المشروعة.

هذا وستُجسد الفنانة منى زكي بطلة العمل شخصية مرشدة سياحية، وتظهر في أحداث العمل وهي تتحدث باللغة الكورية، والتي تُتقنها وتعمل على ترجمة الكلمات العربية إلى السياح الكوريين.