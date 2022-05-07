هند صبري رئيسته الشّرفية.. افتتاح مهرجان قابس السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء احتفاليّة وبحضور العديد من الوجوه السينمائية البارزة من تونس والعالم العربي، انطلقت مساء الجمعة في قاعة “لاغورا” بمدينة قابس، (415 كلم جنوب تونس العاصمة) فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان “قابس سينما فن”، التي تستمر من 6 إلى 12 مايو، وسيتمّ خلالها عرض21 فيلمًا في المسابقة الرسمية و عرض 26 فيلمًا لأول مرة في تونس، و19 فيلمًا في فن الفيديو و12فيلمًا بطريقة الواقع الافتراضي، كما سيتمّ خلال المهرجان عقد ندوات وتنظيم ورشات ومعارض.

واعلنت فاطمة الشريف مديرة” مهرجان قابس سينما فن” ان عروض المهرجان تنقسم إلى أقسام منها: “فن الفيديو”،”الواقع الأفتراضي”، “السينما” و”فن وفكر”.

و انّ قسم “فن الفيديو” الذي سيحتضنه كورنيش مدينة قابس هو قسم مفتوح للجميع وحقق في الدورات السابقة نجاحا متميزاـ حسب ما أفادت به الهيئة المنظمة.

وستوفر هذه الدورة، من خلال قسم “الواقع الافتراضي” الفرصة للمواطنين لمتابعة هذه النوعية من الافلام في تجربة أكد الكثير من متابعي المهرجان في الدورات الفارطة على انها ممتعة.

وترعى النجمة هند صبري المهرجان منذ تأسيسه، وهي الرئيسة الشرفية له وينتظر الجميع وصولها قريبًا قادمة من القاهرة، وسترافق الجمهور يومي 10 و11 مايو لمشاهدة فيلمين من أهم ما أنتجت السينما المصرية، وهما فيلم “الارض” ليوسف شاهين، وفيلم “اشاعة حب” للمخرج فطين عبد الوهاب، وهند هي التي رشحت الفيلمين لقسم “تعالى شوف” لهذه الدورة وسيتم العرض في كلية العلوم بمدينة” قابس” وستكون حاضرة في العرضين لمناقشة هذه الافلام الكلاسيكية مع الجمهور المتكون في أغلبه من الطلبة.

كما ينتظر الجميع وصول الممثل والمخرج ظافر العابدين الذي سيحضر عرض فيلمه “غدوة” وستشتمل هذه الدورة على عرض خاص لشريط عن المخرج السوري عمر أمير لاي لهالة العبد الله حيث تسلط الضوء على أعماله، وطنه سوريا , والدته و ما يجمع بينهما.

ويعد فيلم”الأرض” الذي رشحته هند صبري للعرض والمناقشة في المهرجان بحضورها أحد أهم أفلام السينما المصرية.

وفي احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه في المركز الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد ،وهو من إخراج يوسف شاهين، قصة عبد الرحمن الشرقاوي، ويشارك في بطولته محمود المليجي، وعزت العلايلي، ونجوى إبراهيم، ويحيى شاهين، وتوفيق الدقن، وحمدي أحمد، وصلاح السعدني.

أمّا فيلم “إشاعة حب”وهو من إخراج فطين عبد الوهاب، وبطولة عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي، وعبد المنعم إبراهيم، وإحسان شريف، وجمال رمسيس، وهند رستم.

تشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة العربية لهذا المهرجان 10 أفلام من بينها فلم “الغريب” لأمير فخرالدين من فلسطين، و”عصيان”ل الجيلاني السعدي من تونس”و”سعاد” لآيتن أمين من مصر و”أعنف حب “لإليان الراهب من لبنان ويترأس لجنة التحكيم إيمانويل غراس من فرنسا.

أما الأفلام القصيرة فتضمّ المسابقة الرسمية العديد من الافلام من بينها”الهواء والعوالم” لرنا شرف من مصر و”كل نجومك على صبّاطي” لهايغ ايفازيان من لبنان، و”طول الليل” لفيصل هموم من الجزائر و”صيف ومدينة وكاميرا” لأنس زواهري من سوريا وأعمال أخرى من تونس وفرنسا ويرأس لجنة التحكيم مريم صالح من مصر.

و سيتم في المهرجان عرض مجموعة من الافلام السينمائية العالمية والعديد من الافلام الموجهة للاطفال، إضافة إلى لقاءات مع سينيمائيين.

ويقام المهرجان سنويا في مدينة “قابس” التي تشهد تحديات بيئية بسبب التلوّث الذي تشكو منه “نتيجة تواجد معامل ومصانع كيميائية ملوثة بها،لذلك تواصل هذه الدورة كسابقاتها اهتمامها بالمسألة البيئية، وسيتم في قسم” سينما الارض” ـ وفق ما ذكرته وكالة تونس افريقيا للانباء ـ عرض ومناقشة العديد من الافلام التسجيلية والروائية تتمحور عن علاقة الانسان بالارض في مسعى من هيئة المهرجان للتحسيس بالاشكاليات البيئية واستكشاف تجارب عالمية تساعد على ايجاد حلول للوضعية البيئية بمدينة “قابس”.