عاصي الحلاني.. “لبنان رسالة وسننهض مجدداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني على الجمهور في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربيّة أجراه مع الزميل سعيد الحريري على هامش الحفل الذي أحياه بمناسبة عيد الفطر السعيد في مدينة إسطنبول التركيّة.

وقال عاصي في دردشة مع سكاي نيوز عربيّة: ” بداية أهنّئ كلّ متابعي سكاي نيوز عربيّة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأتمنّى أن يكون دائماً بخير وصحّة وسلامة، وأتمنّى أن تحمل الأيّام المقبلة لكلّ أحبائنا وأشقائنا في المنطقة العربيّة كلّ الخير والسعادة والفرح”.

وأضاف: “أمنيتي لا تختلف عن أمنيات أيّ إنسان، ألا وهي الصحّة وراحة البال، وهذه من أكثر الأمور التي يتمناها أيّ إنسان”.

وعن إنطباعاته بالتكريم الذي تلقاه مؤخراً من وزارة الثقافة اللبنانيّة في ظلّ ما يمرّ به لبنان من ظروف عصيبة، قال: “بالتأكيد نحن نمرّ اليوم بأزمة صعبة جداً على أكثر من صعيد، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم، ولطالما حمل الفنّ رسالة وهدفاً، وأنا بالإضافة إلى الأعمال الغنائية والترفيهيّة التي قدّمتها، شاركت أيضاً بأعمال خيريّة وإنسانيّة، وقدّمت الكثير من النشاطات التي يعود ريعها لمؤسّسات خيريّة سواء في لبنان أو في العالم، لذلك من المهمّ جداً ألاّ نستسلم للأمر الواقع”.

وتابع:” قال البابا ذات يوم بأنّ لبنان رسالة، وهو فعلاً كذلك، وليس سهلاً إزالة لبنان من الوجود، وانا على يقين بأنّنا سننهض مجدداً، وأنّ الشعب اللبنانيّ سيتخطّى هذه المرحلة على الرغم من مرارتها وقساوتها”.

وفي معرض حديثه عن الأزمة اللبنانيّة صرّح الحلاّني: ” هناك قول أحبّه جداً للإمام علي: لو كان الفقر رجلاً لقتلته، فما بالك بمن أفقر شعباً بكامله”.