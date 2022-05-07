برايتون يسحق اليونايتد برباعية وينهي آماله في التأهل لدوري الأبطال

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

سحق برايتون آند هوف ألبيون منافسه مانشستر يونايتد 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى تماما على آماله بشكل نهائي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل اليوم السبت.

وافتتح موزيس كايسيدو أهداف برايتون بتسديدة من مدى بعيد عقب مرور 15 دقيقة من البداية، ليحرز هدفه الأول على الإطلاق مع ناديه.

وأضاف مارك كوكوريا الهدف الثاني بعد الاستراحة عن طريق تسديدة هائلة من الجانب الأيسر، ثم سجل باسكال جروس الهدف الثالث في شباك ديفيد دي خيا، قبل أن يختتم لياندرو تروسارد الأهداف.

وواصل برايتون صناعة الفرص أمام دفاع يونايتد المتواضع، لكنه لم يتمكن من الفوز بنتيجة أكبر.

وحاول يونايتد تقليص الفارق لكن روبرت سانشيز حارس برايتون أنقذ أكثر من محاولة خطيرة على مرمى.

واستقبل يونايتد 56 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في أسوأ سجل للفريق في موسم واحد بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، تأكد فشل يونايتد صاحب المركز السادس في التأهل لدوري الأبطال، حيث يتأخر بخمس نقاط عن أرسنال رابع الترتيب قبل خوض مباراته الأخيرة في الموسم.

ويأتي برايتون في المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن المركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وقبل خوض آخر مباراتين.