بهدف قاتل.. ولفرهامبتون يتعادل مع تشيلسي في الوقت الضائع

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:23 مساءً - أحرز كونور كودي هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليهدي ولفرهامبتون واندرارز التعادل 2-2 في ضيافة تشيلسي في أول مباراة لصاحب الأرض بعد ظهور المالك الجديد المنتظر في مدرجات ستامفورد بريدج اليوم السبت.

وهز كودي الشباك بضربة رأس بعد كرة عرضية من البديل شيكينيو في الهجمة الأخيرة تقريبا في المباراة في الدقيقة 97.

وكان تشيلسي أعلن في وقت مبكر من يوم السبت توصله لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

وقاد بولي التحالف لشراء تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.24 مليار دولار)، وتفاعل مع المباراة، لكنه ظهر حزينا بعدما استقبل صاحب الأرض هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

وفاز تشيلسي مرتين فقط في آخر سبع مباريات بالدوري ويعاني دفاعيا رغم محاولاته ضمان الوجود في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل خوض آخر ثلاث جولات.

وقال سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي لشبكة سكاي سبورتس “بكل تأكيد نملك شعورا سيئا بسبب المباراة”.

وأضاف “نستقبل عددا كبيرا من الأهداف في المباريات الأخيرة ما يضعنا في موقف صعب في سباق التأهل إلى دوري الأبطال”.

وظهر ولفرهامبتون بشكل خطير في الهجمات المرتدة، لكنه تعرض لضربة عندما استقبل هدفين في غضون دقائق قليلة خلال الشوط الثاني من المهاجم روميلو لوكاكو البعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة.

وطالب لوكاكو، الذي لم يكن قد سجل في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56، واحتسبها الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو الطويل بسبب وجود خطأ من رومان سايس.

وأضاف المهاجم البلجيكي الهدف الثاني سريعا بتسديدة متقنة من 20 مترا بعدما تلقى تمريرة أرضية من كريستيان بوليسيك.

وأنقذ جوزيه سا حارس ولفرهامبتون أكثر من فرصة من تيمو فيرنر ولوكاكو على مدار المباراة.

ووضع روبن لوفتوس-تشيك لاعب وسط تشيلسي الكرة داخل الشباك في الدقيقة 38 بعد وجود عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

واحتفل بولي بالهدف في البداية قبل أن يظهر الغضب عليه لاحقا.

وتسبب ولفرهامبتون، ثامن الترتيب بفارق 17 نقطة عن تشيلسي، في مشكلات لتشيلسي في الشوط الأول بسبب انطلاقات رايان آيت نوري وروبن نيفيز.

وفي الوقت الذي لم يسافر فيه برونو لاجي مدرب ولفرهامبتون مع التشكيلة بسبب إصابته بفيروس كورونا، نجح اللاعبون البدلاء في ترك بصمة إيجابية.

وقلص البديل فرانسيسكو ترينكاو الفارق بعدما انطلق بالكرة وسدد كرة متقنة من حافة المنطقة داخل الشباك في الدقيقة 79، ثم صنع البديل شيكينيو هدف التعادل القاتل.